Кристиан Пулишич — матче с Германией: они провели очень сильную игру

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич высказался о поражении от сборной Германии.
14 октября американцы сыграли с Германией в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась со счётом 1:3. Пулишич забил единственный мяч команды.
«Это нас задевает. Мы хорошо начали игру и, думаю, во многих моментах мы их обидели. Но у нас были небольшие ошибки то тут, то там. Мы должны отдать им должное. У них невероятные игроки. Они провели очень сильную игру», — приводит слова Пулишича marka.
Следующий матч сборная США проведёт со сборной Ганы 18 октября.
США примет Чемпионат мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой. Впервые в финальной части турнира примет участие сразу 48 команд. На групповом этапе будет 12 групп по 4 команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие 1-е и 2-е места, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место. Также добавится стадия 1/16 финала.
- 16 октября 2023
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