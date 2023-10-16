Экс- игрок сборной Украины: человеческие отношения у меня с Луческу не сложились

Бывший нападающий сборной Украины и «Шахтёра» Андрей Воробей высказался о перспективах главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу в команде. Легенда «горняков» призналась, что у него не сложились отношения с тренером.

«Я не интересуюсь внутренней кухней «Динамо» и не знаю, насколько хорош тренер Шовковский, поэтому не могу его рекомендовать. Луческу – однозначно хороший тренер, а как человек – это уже другой вопрос. Я не хочу об этом говорить. Луческу – уважаемый человек, достигший хороших результатов, но человеческие отношения у меня с ним не сложились. Так бывает», –приводит слова Воробья «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, Луческу тренирует киевское «Динамо» с 2020 года. Ранее специалист работал в ряде клубов, в том числе в санкт-петербургском «Зените».