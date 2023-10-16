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Ассистент тен Хага может возглавить «Аякс»

Ассистент тен Хага может возглавить «Аякс»
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«Аякс» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды помощника тренера в «Манчестер Юнайтед» Митчелла ван дер Гаага, сообщает The Athletic.

По информации источника, кандидатуру 51-летнего специалиста предложил сам Луи ван Гал. Однако в Амстердаме понимают, что ван дер Гааг является ключевой фигурой в команде тен Хага в «Юнайтед» и его уход из клуба может оказаться непростой задачей.

Ван дер Гааг работал с молодёжной командой «Аякса» с 2019 по 2021 год, а затем перешёл на работу в первую команду под руководством тен Хага. Они переехали на «Олд Траффорд» перед сезоном-2022/2023 и имеют контракт до 2025 года.

В нынешнем сезоне «Аякс» выдал худший старт за всю историю клуба. После шести матчей команда Мориса Стейна занимает 16-е место с пятью очками.

Также «Аякс» проиграл три матча подряд в Эредивизии впервые с апреля 1999 года.

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