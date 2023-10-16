Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку с женщинами перед матчем с Венесуэлой

Игроки сборной Бразилии Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон устроили вечеринку, на которую пригласили женщин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Матеуса Балди.

Указано, что с утра женщины выходили из гостиницы, где расположилась сборная. Неймар, по данным источника, остался с Ребеккой Рибейро, Винисиус – с Летицией Согиро, а Ришарлисон – с Ритой Лопес.

Рибейро после публикации заявила, что готова обратиться с иском в суд. Согиро и Лопес пока не комментировали это. Вечеринка состоялась перед матчем квалификации чемпионата мира — 2026 с Венесуэлой (1:1).

Первый гол в матче забили бразильцы. На 50-й минуте после передачи Неймара ворота поразил Габриэл Магальянс. Но на 85-й минуте венесуэльцы смогли отыграться. Защитник Джефферсон Саварино подал в штрафную, и Эдуард Бельо ударом через себя сравнял счёт.