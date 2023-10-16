Томас Тухель и Кристоф Фройнд активно обсуждают зимние трансферы для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель и спортивный директор клуба Кристоф Фройнд ежедневно общаются, планируя новые трансферы на январское трансферное окно и далее, сообщает kicker.

По информации источника, у обоих довольно хорошие отношения, что не всегда было у Тухеля со спортивными директорами в прошлом. Фройнд и Тухель согласны относительно кадровых потребностей команды, а также относительно интеграции молодых игроков, таких как Матис Тель и Франс Кретциг.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контракт 50-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Под его руководством в прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Германии. Ранее сообщалось, что в команде некоторые игроки недовольны Тухелем.

Фройд пришёл в «Баварию» в сентябре 2023 года.

После семи туров «Бавария» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (19 очков).