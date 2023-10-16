Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: Быстров не захотел со мной в «Томь» ехать, а теперь у меня есть тренерский штаб

Кержаков: Быстров не захотел со мной в «Томь» ехать, а теперь у меня есть тренерский штаб
Комментарии

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков объяснил, почему не пригласил в свой тренерский штаб в Сербию экс-одноклубника Владимира Быстрова.

«Рядом должны быть люди, с которыми ты можешь посоветоваться, поспорить, которых ты знаешь и уверен в них. Это правильно. На Кипр их взять, к сожалению, возможности не было. Но никогда не забуду, что они поехали со мной в «Томь» и сделали всё, чтобы мне было там комфортно работать. Многие ведь отказывались по разным причинам.

В юношеской сборной мне помогал Быстров? Быстрик не захотел из Питера в Сибирь ехать. Пытался ли его в Сербию пригласить? У меня уже есть тренерский штаб», — приводит слова Александра Кержакова «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Александр Кержаков ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android