«Легенда красно-белых и любимец болельщиков!» «Спартак» поздравил с днём рождения Тихонова

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября 2023 года, легендарному игроку красно-белых и сборной России исполняется 53 года.

«Андрею Тихонову – 53! Один из самых ярких футболистов «Спартака» 90-х, любимец болельщиков и легенда красно-белых! Поздравляем Андрея Валерьевича с днём рождения и желаем ему всего наилучшего!» — написала пресс-служба московского «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе красно-белых он провёл 265 матчей, забил 90 голов и отдал 44 результативные передачи. Также он выступал за «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» из Астаны и ряд других команд.