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Геркус: с Кенией жду уверенной победы. России это нужно больше, чем им

Геркус: с Кенией жду уверенной победы. России это нужно больше, чем им
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о предстоящем матче сборной России с Кенией.

«Матч с Камеруном сборной явно удался: были моменты, движение, настроение было хорошее. Сборная на этот матч поймала мотивацию, надеюсь, это зрители на стадионе подействовали.

С Кенией жду уверенной победы: нам это нужно больше, чем им. Да и ребята у нас посерьёзнее», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт сегодня, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

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