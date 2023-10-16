Защитник «Реала» Милитао вызван в суд для дачи показаний по делу о расистских оскорблениях

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени предстанет перед судом в качестве пострадавшей стороны по делу о расистских оскорблениях в его адрес во время матча Ла Лиги минувшего сезона с «Валенсией», в котором «сливочные» проиграли со счётом 0:1. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что судебное заседание, в котором должен принять участие Милитао, состоится 21 ноября. Испанский суд принял решение вызвать бразильца по просьбе Ла Лиги, которая проходит по делу в качестве частного обвинителя и которая направила в суд протокол, объясняющий, что защитник мадридского клуба также подвергался оскорбительным выражениям расистского характера.

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