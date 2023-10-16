Обнаружено тело молодого футболиста «Кордовы», пропавшего без вести несколько дней назад

Сегодня, 16 октября, было обнаружено безжизненное тело 18-летнего футболиста «Кордовы» Альваро Прието. Об этом информирует AS.

Сообщается, что тело Прието было обнаружено между двумя вагонами поезда, которые стояли под мостом на вокзале Санта-Хуста в Севилье. Молодого человека обнаружил репортёр Альберто Каталан во время записи утренних новостей.

«В «Кордове» сожалеют, что наш молодой футболист Альваро Прието найден мёртвым. В соответствии с пожеланием семьи клуб ограничится только официальным заявлением. От имени клуба мы благодарим всех за понимание в это тяжёлое время и за проявление уважения, а также любви. Покойся с миром, Альваро», — написано в официальном аккаунте «Кордовы» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что последний раз Прието видели на вокзале Санта-Хуста в Севилье, где он планировал сесть на поезд, следующий в Кордову. После этого футболист перестал выходить на связь. Подчёркивается, что последними, кто видел Прието, были работники железнодорожной станции, которые попросили его покинуть территорию вокзала, когда он попытался выйти на рельсы, минуя несколько подземных туннелей.