Марсель Десайи: «Манчестер Сити» не подойдёт Мбаппе, там слишком много дисциплины

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Манчестер Сити».

«Клиши говорил, что он преуспеет в «Сити», но будет нелегко. На мой взгляд, это звучит странно. Не думаю, что Мбаппе предназначен для игры в «Манчестер Сити». Там слишком много дисциплины. Во Франции мы говорим, что манера игры «Сити» не оставляет места для индивидуальностей. Они постоянно пасуют и двигаются. Силва и Грилиш оба способны сыграть на позиции «десятки», но эта возможность была убита философией Гвардиолы. Он хочет, чтобы они оставались на своей позиции, получали мяч, демонстрировали скорость, разыгрывали мячи, получали их обратно. Мбаппе этого не делает. Ему нужен мяч для того, чтобы изменить ситуацию. Он топ-игрок, но не для «Манчестер Сити», — приводит слова Десайи Goal.com.