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Греция — Нидерланды: стартовые составы на 8-й тур отбора Евро-2024

Греция — Нидерланды: стартовые составы на 8-й тур отбора Евро-2024
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Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Греции и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Греция: Влаходимос, Рота, Мавропанос, Рецос, Кульеракис, Цимикас, Бакасетас, Курбелис, Манталос, Масурас, Иоаннидис.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, Думфрис, Хартман, Гертрейда, Виффер, Рейндерс, Симонс, Вегорст, Бергвейн.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Греция
1-й тайм
0 : 0
Нидерланды

После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Греции находится на второй строчке с 12 очками. А сборная Нидерландов после пяти матчей располагается на третьем месте с девятью очками.

В сентябре сборные Греции и Нидерландов уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре голландцы одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).

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