Сильянов: такой результат в матче со сборной Кении где-то из-за поля — очень твёрдое

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов после ничьей 2:2 со сборной Кении заявил, что такой результат отчасти из-за поля.

«Не знаю, чем впечатлила Кения — атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результат даже где-то из-за поля. Вы сами видели. Первая ошибка — мяч, как говорится, съело под ногой. Второй — ну ляпнул, бывает. Состояние газона не очень, поле очень твёрдое. Возможно, это придавало травматичности. До этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.