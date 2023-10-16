Сборная Нидерландов с минимальным счётом обыграла сборную Греции

Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Греции и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу голландцев. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте Вегорст не реализовал 11-метровый — Влаходимос отбил удар.

На 90+4-й минуте ван Дейк реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

После семи сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Греции находится на третьей строчке с 12 очками. А сборная Нидерландов после шести матчей располагается на втором месте с таким же количеством очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).