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Колосков: игра сборной России в матче с Кенией вызвала грусть, смотреть это невозможно

Колосков: игра сборной России в матче с Кенией вызвала грусть, смотреть это невозможно
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России со сборной Кении (2:2).

«Игра сборной России в матче с Кенией сильно отличалась от того, что мы увидели против Камеруна. Здесь от той встречи вообще ничего не было, разве что прессинг в начале первого тайма. Что случилось потом — непонятно. Было много ошибок, неразбериха, картина поменялась.

Итоговый результат не так важен, главное — то, что мы увидели в исполнении команды. В целом игра сборной России в этом матче вызвала грусть, смотреть это было трудно, невозможно. Не хотелось портить впечатления, честно говоря. Теперь необходимо сделать правильные выводы, понять, что было не так, и исправить это», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

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