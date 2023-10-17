Колосков: игра сборной России в матче с Кенией вызвала грусть, смотреть это невозможно

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России со сборной Кении (2:2).

«Игра сборной России в матче с Кенией сильно отличалась от того, что мы увидели против Камеруна. Здесь от той встречи вообще ничего не было, разве что прессинг в начале первого тайма. Что случилось потом — непонятно. Было много ошибок, неразбериха, картина поменялась.

Итоговый результат не так важен, главное — то, что мы увидели в исполнении команды. В целом игра сборной России в этом матче вызвала грусть, смотреть это было трудно, невозможно. Не хотелось портить впечатления, честно говоря. Теперь необходимо сделать правильные выводы, понять, что было не так, и исправить это», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».