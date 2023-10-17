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«Футболисты больше не хотели играть». Тренер Швеции Андерссон — о теракте в Бельгии

«Футболисты больше не хотели играть». Тренер Швеции Андерссон — о теракте в Бельгии
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.

«Мы очень опечалены, у нас буквально слёзы на глазах. Мы услышали эту невероятную новость в перерыве, нам было очень грустно. Футболисты больше не хотели играть. В каком мире мы живём? В последнее время было много жертв огнестрельного оружия. Мы хотели бы выразить наши соболезнования семьям погибших», — приводит слова Янне Андерссона RMC Sport.

Вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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