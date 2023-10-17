Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Харин: в игре с Кенией сборная России допустила глупые ошибки

Евгений Харин: в игре с Кенией сборная России допустила глупые ошибки
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался по итогам товарищеского матча со сборной Кении (2:2).

«Камерун и Кения — достойные соперники в нынешние времена. Думаю, первую игру мы очень хорошо сыграли, удалось выиграть. Вторую тоже хотели выиграть, но допустили глупые ошибки. Хорошо, что сравняли. Поле — вроде зелёное, но неровное. Плюс жёсткое», — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков. Ранее в октябре Россия обыграла Камерун на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

Материалы по теме
Харин: играть при 20 тысячах болельщиков очень круто. В РПЛ нам этого не хватает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android