Кубок России: расписание матчей 1/16 финала Пути регионов

Сегодня, 17 октября, состоится первый матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей этой стадии:

17 октября

12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Амкар»;

18 октября

12:00 мск. «Динамо Владивосток» — «Ротор»;

16:00 мск. «Волгарь» — «Енисей»;

17:00 мск. «Нефтехимик» — «Форте»;

19:00 мск. «Химки» — «Уфа»;

19:00 мск. «Черноморец» — «КАМАЗ»;

19 октября

16:30 мск. «Акрон» — «Шинник»;

19:00 мск. «Черноморец» — «КАМАЗ».

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.