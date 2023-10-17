Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ширер — о критике Хендерсона: совершенно не согласен с этим

Ширер — о критике Хендерсона: совершенно не согласен с этим
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер встал на защиту полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона, которого освистали болельщики в матче между сборными Англии и Австралии (1:0) на лондонском «Уэмбли».

«Думаю, я буду прав, если скажу, что 98-99% из тех, кто свистел в адрес Хендерсона, не отказались бы от предложения зарабатывать такие деньги, какие Джордану предложили в Саудовской Аравии. Нельзя винить его за решение перейти туда. Он был отличным капитаном «Ливерпуля», фантастическим лидером — при нём мерсисайдский клуб добился таких высот, которых не видел очень долгое время. Так что я вообще не согласен с критикой в его адрес», — приводит слова Ширера издание Liverpool Echo.

Напомним, болельщики сборной Англии свистели в адрес Хендерсона практически каждый раз, когда 33-летний полузащитник встречался с мячом в товарищеском матче со сборной Австралии.

Материалы по теме
Игрок «Аль-Иттифака» Хендерсон: нехорошо, когда тебя освистывают собственные фанаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android