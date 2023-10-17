Дед Адамова: Арсен сделал отличный подарок, не подвёл родственников

Дед защитника сборной России Арсена Адамова Хайдар Алханов высказался о дебюте внука в национальной команде в матче с Кенией (2:2).

«Вся семья собралась у телевизора. Но я смотрел отдельно, один, никого к себе не пускал. Я не просто футбол смотрю, для меня важно внимательно наблюдать за действиями Арсена, всей команды. Остался очень доволен игрой Арсена, он практически ни разу не ошибся. Сделал нам отличный подарок, не подвёл ни себя, ни нас — родственников. Не давал себя обыграть, активно участвовал в атаках.

Выглядел очень достойно, хотя и проводил первый матч за сборную России, считаю, что был одним из лучших вместе с Мухиным. И это не потому, что он мой внук, я говорю как профессионал. Не хочу никого обидеть, но я очень разочарован некоторыми футболистами, не буду называть фамилии. Очень долго думают, кому отдать, что делать. Надо быстро развивать атаку. Будто в первый раз вышли на поле. Не понимаю, с чем это связано, но действовали очень медленно, заторможенно», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».