Вратарь Таджикистана выбрал топ-3 коллег из РПЛ. Акинфеев в тройку не вошёл

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», рассказал о любимых вратарях из Российской Премьер-Лиги. Интересно, что Ятимов не включил в тройку лучших легендарного голкипера сборной России и ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева. При этом он выделил Матвея Сафонова, Артура Нигматуллина и Маринато Гильерме.

«В этом году Сафонов очень качественно играет. Статистика это подтверждает. По проценту «сухих» матчей Матвей идёт на первом месте. Артура Нигматуллина могу выделить. Гильерме сейчас мало играет, но раньше мне нравился манерой игры. Он снимал все верхние мячи. Навесы с угловых и штрафных прерывал без шансов», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.