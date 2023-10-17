Финляндия — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Финляндии и Казахстана. Игра пройдёт в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За семь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает третье место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана также заработала 12 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков.

В сентябре Казахстан уже играл с Финляндией в матче 5-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи финская сборная одержала победу со счётом 1:0.