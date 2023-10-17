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Финляндия — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Финляндия — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Финляндии и Казахстана. Игра пройдёт в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 8-й тур
17 октября 2023, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За семь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает третье место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана также заработала 12 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков.

В сентябре Казахстан уже играл с Финляндией в матче 5-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи финская сборная одержала победу со счётом 1:0.

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