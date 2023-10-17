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Дзаньоло встретится с руководством «Астон Виллы» для обсуждения скандала со ставками

Дзаньоло встретится с руководством «Астон Виллы» для обсуждения скандала со ставками
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В скором времени полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло должен встретиться с руководством бирмингемского клуба с целью обсуждения скандальной ситуации, связанной с обвинением футболиста в совершении им ставок на нелегальных платформах. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в «Астон Вилле» верят в невиновность Дзаньоло, однако хотят выслушать его позицию по поводу этой ситуации.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Дзаньоло принимал участие в совершении нелегальных ставок. Об этом сообщил журналист Фабрицио Корона, который, по его словам, обладает данными, доказывающими, что футболист действительно играл на ставках. Журналист уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.

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