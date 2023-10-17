Мальта — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

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Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Мальты и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали, Мальта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За шесть сыгранных матчей группового этапа отбора чемпионата Европы 2024 сборная Мальты находится на 5-ом, последнем месте с нулём очков. Сборная Украины после шести матчей располагается на 3-й позиции с 10 очками. Лидером группы является сборная Англии, у которой 13 очков.

В марте Мальта уже встречалась с Украиной и в той встрече украинцы победили со счётом 1:0.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).