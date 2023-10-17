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Евгений Харин: хотелось бы, чтобы на игры сборной России приходило больше болельщиков

Евгений Харин: хотелось бы, чтобы на игры сборной России приходило больше болельщиков
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Футболист сборной России и грозненского «Ахмата» Евгений Харин заявил, что хочет, чтобы на игры национальной команды приходило больше болельщиков.

«Хотелось бы, чтобы на игры сборной России приходило больше болельщиков. Но рад, что даже в Турции те, кто смогли добраться, поддержали нас. Спасибо им больше», — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков. Ранее в октябре Россия обыграла Камерун (1:0) на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. В этом матче Харин дебютировал в составе российской национальной команды.

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