ЭСК посчитала ошибочным решение назначить пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) назвала ошибочным решение арбитра Павла Шадыханова назначить пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Оренбургом» на 23-й минуте. Встреча прошла в рамках 5-го тура группы А Фонбет Кубка России и завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:1. Нападающий Владимир Обухов реализовал тот 11-метровый.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Сочи» №26 Артёма Мещанинова против игрока атакующей команды «Оренбург» №38 Николая Титкова в единоборстве с ним за мяч в собственной штрафной площади, так как оба игрока тянулись к мячу, используя нормальный физический контакт, не выходящий за рамки правил игры, защитник при этом сыграл в мяч, не действуя безрассудно. По этой причине комиссия единогласно поддерживает первоначальное решение судьи продолжить игру.

Комиссия отмечает, что ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору для просмотра данного эпизода ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.