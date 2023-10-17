Геркус: УЕФА почти никогда не «награждает» финалами восточноевропейские федерации

Футбольный функционер Илья Геркус порассуждал на тему отношения УЕФА к разным европейским федерациям.

«Футбол в Европе имеет тенденцию к концентрации спортивного результата. То есть, шансы сыграть в финалах на уровне сборных и на уровне клубов различаются в зависимости от того из какой части Европы сборная или клуб.

Восточноевропейские сборные и клубы, как мы видели, в целом сильно ослабли после событий по смене политико-экономических формаций своих стран. «Не вписались в рынок», как говорили в 90-е. Сейчас посмотрим, как действовал УЕФА все эти годы по поводу конкуренции между странами и клубами. Помогал он относительно слабым стать сильнее или наоборот?

Начнём с простого. Как УЕФА популяризирует футбол на континенте с точки зрения больших турниров? Он распределяет места проведения финалов кубковых турниров и финалы Чемпионатов Европы по разным странам. Человек наивный предположит, что распределение это происходит относительно равномерно, и шанс принять финал Лиги Чемпионов одинаков (если есть соответствующий стадион) у всех. Или он пропорционален доле населения. Или количеству участий в этом турнире. Словом, должен быть какой-то принцип. Посмотрим.

Что мы видим. Из 66 финалов Кубка Чемпионов и Кубка Кубков до 1990 года только один финал – в 1973 в Белграде – был проведён в стране Восточного блока. За 35 лет УЕФА ни разу! не провел ни одного финала в нашей стране. Для сравнения стадион Эйзель в Брюсселе за тот же период принимал финалы еврокубков 7 раз. А Уэмбли, например, принял 4 финала Кубка Чемпионов (+ ещё 2 на новом Уэмбли).

Теперь посмотрим на Чемпионаты Европы. До 1990 года один чемпионат Европы из восьми был проведён в Восточной Европе и тоже, как не удивительно, в Югославии. Из следующих семи снова один достался Польше/Украине. Снова ноль чемпионатов в России. Это при том, что наша сборная участвовала в 11 финальных частях этого турнира и три раза играла в финале! Например, тот же Уэмбли принял 2 финала Евро и примет ещё один в 2028.

Немного смягчают ситуацию чемпионаты U21 – чемпионаты молодежных команд. Нет, они ни разу не проводились в России (хотя мы выигрывали этот турнир 3 раза и ещё раз проиграли в финале), но зато они проводились, например в Словакии и Грузии. Тем самым УЕФА демонстрировал свою толерантность и наилучшие намерения.

Основной вывод из этих наблюдений: УЕФА «награждает» финалами самые успешные федерации в первую очередь, во вторую футбольные федерации «второго эшелона» и почти никогда восточноевропейские федерации. Вряд ли это случайность, скорее осознанная политика», — написал Геркус в своём телеграм-канале.