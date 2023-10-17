Новосельцев: тактика сборной России не меняется независимо от набора игроков

Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин использует одну и ту же тактику, независимо от набора игроков.

«Я вижу, что игра строится от обороны через пас. Независимо от набора игроков.

Какое решение? Если мы хотим играть в современный атакующий футбол, тогда надо заставлять все академии работать в таком стиле», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Для сборной России матч с кенийцами стал четвёртым с ничейным результатом в 2023 году. Ранее команда Валерия Карпина не выявила победителя в играх со сборными Катара (1:1), Египта для игроков до 23 лет (1:1) и Ирана (1:1). На октябрьском учебно-тренировочном сборе россияне в домашней игре одолели Камерун (1:0).