Экс-арбитр Лаос стал главным претендентом на пост президента RFEF

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос стал главным претендентом на должность президента Испанской королевской футбольной федерации (RFEF), сообщает Marca.

Есть много разных имён на пост президента RFEF: Рами Абухар, Карлос Суарес, Дэвид Аганзо, Эмилио Гарсиа Сильверо, а также женщины Эльвира Андрес и Матильда Гарсиа Дуарте, однако главным претендентом является Лаос.

У Матеу огромный 12-летний опыт в судействе международных матчей. Консенсус и часть испанского футбола действительно сходятся вокруг этой фигуры арбитража. Он имеет поддержку важнейших клубов Ла Лиги, баз судейского коллектива, самой ФИФА, высшего спортивного совета и президентов некоторых футбольных территорий. Такое количество одобрений делает его большим фаворитом на роль преемника Луиса Рубиалеса, с которым у него были серьёзные разногласия.

На данный момент Лаос не прокомментировал этот вопрос, потому что избирательный процесс официально не начался. У него есть намерения пересмотреть модель арбитража, его структуру и независимость, что очень нравится клубам. Выборы должны пройти в марте 2024 года.