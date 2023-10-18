Ракитич — о Беллингеме: он перешёл в команду, которая ему подходит. Джуд очень силён

Полузащитник «Севильи» Иван Ракатич высказался об игре полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Я общался с ним два года назад, когда мы играли с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Тогда он хотел обменяться со мной футболками после матча. Нам удалось пообщаться. Я сказал, что ему стоит перейти в клуб из чемпионата Испании.

Меня совершенно не удивляют его текущие успехи. Я играл против него и знаю, насколько он силён. Он перешёл в команду, которая ему подходит. Весь мир наслаждается его игрой. Надеюсь, в предстоящую субботу в матче с «Севильей» он сыграет чуть хуже», – приводит слова Ракитича RTVE.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.