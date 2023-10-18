Лучано Спаллетти прокомментировал поражение сборной Италии в матче с Англией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от Англии (1:3) в матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2024.

«Думаю, мы играли с правильными намерениями на протяжении всех 90 минут. Счёт на табло оказывал на нас дополнительное давление, но допускать контратаки должно быть нормой, если мы хотим показывать европейский уровень футбола, который демонстрируют сильнейшие клубы.

В целом это была хорошая игра, какие-то вещи в нашем исполнении были на очень хорошем уровне. Но мы позволили сопернику то, чего нельзя позволять такой команде, как сборная Англии, потому что они непременно этим воспользуются», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.

17 октября завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Италии. Команды играли в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Англичане одержали уверенную победу — 3:1.