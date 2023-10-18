Угаров: Ерохин засиделся в «Зените». От него, как и от Дзюбы, надо было раньше избавляться

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Угаров поделился мнением, что сине-бело-голубым стоит расстаться с полузащитником команды Александром Ерохиным. Специалист также считает, что «Зенит» должен был намного раньше избавиться и от нынешнего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и всё время выигрывать. А кому-то просто — сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. Наверное, надо было пораньше эту ситуацию взъерошить, кого-то передёрнуть, чтобы и дальше играть на определённом уровне. Можно вспомнить историю с Алексом Фергюсоном. 20 с лишним лет он исполнял обязанности главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

Но при этом сэр Алекс через какое-то время начал менять состав, ведь и ему приедалось одно и то же, да и футболистам — всё время бороться за первые места в Англии, выступать в Лиге чемпионов… А в «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав… Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб.

Побоялись резать курицу, несущую золотые яйца, то есть голы? Сейчас есть ребята, которые не играют постоянно. И какая внутри коллектива создаётся обстановка? Наверняка они недовольны, негатив какой-то. Надо постоянно заниматься командой, чтобы не возникало таких моментов. Что же касается дальнейшего развития событий, то, думаю, «Зенит» дальше будет выправляться. Все важные матчи у петербуржцев ещё впереди. И с теми же «Крыльями», и с «Краснодаром» — своими непосредственными конкурентами», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».