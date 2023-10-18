Защитник «Рубина» Грицаенко: футбол на Дальнем Востоке умирает

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко, являющийся воспитанником клуба «Луч-Энергия», высказался на тему развития футбола на Дальнем Востоке.

«Луча-Энергии» как клуба не стало, теперь там «Динамо-Владивосток». Играют во Второй лиге. На стадионе постелили искусственное поле. Наверное, это больше плюс. Раньше, когда были деньги и ухаживали за натуральным полем, оно было неплохим. Но в большинстве случаев — так себе. На стадионе пока работает только одна трибуна — тысячи три-четыре собирается на матчах. Экс-игрок «Локо» Сергей Макаров говорил, что футбол на Дальнем Востоке умирает? Ну так и есть, умирает. Для развития нужны задачи — повышение в классе, хотя бы Первая лига. Все прекрасно понимают, что школа должна работать на клуб, поставлять игроков. А уже потом игроки вместе с командой двигаются выше — в РПЛ. Сейчас в «Динамо» — человек пять местных, но из Второй лиги тяжело пойти дальше. По крайней мере, в последние годы таких примеров не было», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

28-летний Грицаенко — уроженец Владивостока, футболист выступает за «Рубин» с 2021 года.