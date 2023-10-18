Агент игрока «Сан-Паулу» Родриго Нестора отреагировал на слухи об интересе «Зенита»

Футбольный агент Десио Берман, представляющий интересы 23-летнего полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит».

«Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Родриго интересен санкт-петербургскому «Зениту», а также французскому «Лиону». Минувшим летом в СМИ уже появлялась информация, что сине-бело-голубые крайне заинтересованы в приобретении полузащитника бразильской команды, однако не делали официального запроса о трансфере.

В составе «Сан-Паулу» Нестор принял участие в 176 матчах, в которых отметился 11 голами и 25 результативными передачами. В сезоне-2022/2023 полузащитник сыграл в 49 матчах во всех южноамериканских турнирах (два гола и восемь результативных передач).