Защитник «Рубина» Грицаенко: со Слуцким мы всегда хотели достичь максимального результата

Футболист казанского «Рубина» Алексей Грицаенко вспомнил о периоде работы в клубе тренера Леонида Слуцкого.

«Не было ли ощущения, что Слуцкий устал от футбола на второй сезон в «Рубине»? Возможно, доля правды в этом есть, но никто не знает наверняка и не может залезть ему в голову. Мы с ним всегда хотели достичь максимального результата. Но лучше всего, конечно, ответ на этот вопрос знает только сам Слуцкий. Я не могу на него конкретно ответить. В плане юмора и шуток он всегда мог расслабить команду. Разрядить атмосферу. Но важно понимать, что в ФНЛ у нас была задача — выигрывать каждый матч, а когда это не получалось — настроение у всех не особо хорошее. Были периоды, когда всей команде было не до улыбок, так скажем», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

Леонид Слуцкий проработал в «Рубине» с 2019 по 2022 год. После ухода из казанского клуба 52-летний российский специалист остаётся без работы на тренерском поприще.