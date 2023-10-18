Футболист «Рубина» Грицаенко: мечтаю выиграть чемпионский титул

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко признался, что мечтает стать чемпионом России.

«О чём мечтаю? Выиграть РПЛ. Сборная? Кто-то может сказать, что раз нет официальных матчей, то там нечего делать, но я так не скажу. Сборная есть сборная — ты представляешь свою страну, а это серьёзное чувство. Если выбор при стольких футболистах пал на тебя и ты получил вызов, считаю, это круто. Поэтому всегда стремился в сборную — и буду делать всё, чтобы получить вызов. Для меня это не пустой звук», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

28-летний Грицаенко — уроженец Владивостока, футболист выступает за «Рубин» с 2021 года. Ранее в своей карьере защитник представлял такие клубы, как «Луч-Энергия», «Краснодар», «Енисей», «Тамбов» и «Кубань».