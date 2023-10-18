Источник: Бенхамин Гарре — цель «Зенита» на зимнее трансферное окно

Санкт-петербургский «Зенит» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Одна из главных целей сине-бело-голубых зимой — подписание аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, «Зенит» в зимнее трансферное окно планирует сделать предложение самарскому клубу по 23-летнему футболисту. Отмечается, что «Крылья Советов» не продадут Бенхамина Гарре дешевле, чем за € 5 млн.

Напомним, Гарре перешёл в самарскую команду зимой 2023 года за € 1,7 млн из «Расинга». В этом сезоне аргентинец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и двумя результативными передачами.

«Зенит» в данный момент занимает третью строчку в РПЛ — у санкт-петербургского клуба 20 очков после 11 встреч. На втором месте располагаются «Крылья Советов» — у самарского клуба 21 очко после 11 туров.