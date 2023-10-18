Экс-ассистент Абаскаля: в «Базеле» были правила как в «Спартаке», опоздал — не играешь

Месут Темель, бывший ассистент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал информацию об отстранении от тренировок с командой нападающего Александра Соболева, отметив, что испанский специалист применял такие же правила в своём предыдущем клубе, «Базеле».

«В «Базеле» были установлены точно такие же правила, если ты опаздывал на завтрак, то не играл. Здесь дело в уважении. Все проснулись вовремя, а ты решил спать. Это можно простить один раз, ок, никто тебе ничего не скажет. Но когда это повторяется во второй, в третий разы, это другое дело. Это как с женой — ты раз сходил к другой девушке, она простила, второй, а на третий раз она тебе заявляет — слушай друг, пошёл ты. Здесь то же самое. Уважение. Или если журналист опоздает на работу много раз, его шеф скажет ему — тебе нашли замену, без обид.

Были подобные ситуации в «Базеле»? Нет, никто не опаздывал. Но правила были точно такие же. Так вообще во всех командах. Знаю, что, когда молодой Криштиану Роналду опоздал на командный завтрак, сэр Алекс Фергюсон сказал ему — ты не играешь на этой неделе. Таковы правила. Ты получаешь много денег и ты должен выполнять свою работу, относиться с уважением к команде, тренерскому штабу, к стадиону. Другое дело, когда человек звонит и говорит: «Тренер, извини, застрял в жуткой пробке, такое больше не повторится». К этому можно отнестись с пониманием. Но если не было ни звонка, ни смс, это просто непрофессионально», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».