Объявлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal

Авторитетный интернет-портал Goal.com представил свой рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024. Главным претендентом на победу в континентальном первенстве, по мнению издания, является сборная Франции. В тройку также вошли Англия и Португалия.
Топ-15 фаворитов Евро-2024 по версии Goal:
1. Сборная Франции;
2. Сборная Англии;
3. Сборная Португалии;
4. Сборная Испании;
5. Сборная Бельгии;
6. Сборная Австрии;
7. Сборная Германии;
8. Сборная Шотландии;
9. Сборная Турции;
10. Сборная Венгрии;
11. Сборная Албании;
12. Сборная Словакии;
13. Сборная Дании;
14. Сборная Нидерландов;
15. Сборная Словении.
Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.