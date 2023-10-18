Объявлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal

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Авторитетный интернет-портал Goal.com представил свой рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024. Главным претендентом на победу в континентальном первенстве, по мнению издания, является сборная Франции. В тройку также вошли Англия и Португалия.

Топ-15 фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

1. Сборная Франции;

2. Сборная Англии;

3. Сборная Португалии;

4. Сборная Испании;

5. Сборная Бельгии;

6. Сборная Австрии;

7. Сборная Германии;

8. Сборная Шотландии;

9. Сборная Турции;

10. Сборная Венгрии;

11. Сборная Албании;

12. Сборная Словакии;

13. Сборная Дании;

14. Сборная Нидерландов;

15. Сборная Словении.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.