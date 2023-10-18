Шалимов: России нужно серьёзно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением, стоит ли России, в частности Российскому футбольному союзу (РФС), остаться в УЕФА или же лучше перейти в Азию.

«На мой взгляд, надо серьёзно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готовы играть подавляющее большинство. Вопрос с теми, кто не готов (а говорят о трёх командах — Австралии, Японии и Кореи), можно решить с помощью жеребьёвки.

Это важная история, о которой пока не говорят игроки — им надо дать надежду на большие турниры. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Россия желает остаться в УЕФА.

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Осенью 2023-го УЕФА допустил сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до своих соревнований, но позднее появилась информация, что это решение было отменено.