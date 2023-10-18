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В «Ньюкасле» прокомментировали скандальную ситуацию, связанную с игрой Тонали на ставках

Пресс-служба «Ньюкасла» выпустила официальное заявление относительно ситуации, связанной с тем, что полузащитник «сорок» Сандро Тонали совершал нелегальные ставки.

«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении Сандро Тонали в связи с незаконной деятельностью по размещению ставок.

Сандро полностью участвует в расследовании и будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими органами.

Он и его семья по-прежнему будут получать всестороннюю поддержку от клуба.

Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», — написано на официальном сайте «сорок».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Тонали может грозить дисквалификации сроком в один год.