Тренер Ерёменко — о сыне Романе: не звал его ехать со мной в Эстонию. Он доволен в «Хонке»

Главный тренер эстонского клуба «Нарва Транс» Алексей Еременко рассказал, что не предлагал сыну Роману играть за свою команду, потому что тот в любом случае отказался бы. На данный момент 36‑летний Роман Ерёменко выступает за финскую «Хонку».

«Мой контракт с «Нарва Транс» рассчитан до конца следующего сезона. В этом чемпионате мы немного не использовали возможность набрать побольше очков, а она была неплохой. Сейчас нужно ещё выиграть матч в Кубке, чтобы продолжить выступать в турнире весной.

Думаю, сможем бороться за медали в этом сезоне. Если наладим стабильность, сохраним ключевых игроков, подпишем хорошую молодёжь. Если брать новых игроков, то надо тех, кто точно усилит команду, но это сделать сложно, потому что финансовые возможности клуба не такие большие.

Сыну не предлагал играть за нас, да он бы и не пошёл. У него семья, четверо детей. Он играет в Финляндии, доволен.

Увидят ли его болельщики на поле в новом году? Честно, не могу ответить. Рома в очень хорошей форме, он всё так же проделывает большой объём работы, техника никуда не делась», — приводит слова Ерёменко «Матч ТВ».