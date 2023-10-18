Магуайр — об освистывании Хендерсона: настоящие фанаты сборной Англии так не поступают

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр разочарован свистом болельщиков национальной команды в адрес полузащитника Джордана Хендерсона.

«Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков. Не освистывают футболистов, которые посвящают жизнь игре и делают всё возможное для того, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания и особые моменты для них и их семей», – приводит слова Магуайра BBC.

Напомним, болельщики сборной Англии освистали Хендерсона, когда он вышел на поле в матче 8-го тура группы С отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 со сборной Италии. Ранее болельщики также освистывали 33-летнего футболиста во время товарищеского матча с Австралией (1:0), который прошёл в пятницу, 13 октября.

Причина хейта в адрес футболиста кроется в том, что Хендерсон отказался от АПЛ, чтобы перейти в Саудовскую профессиональную лигу и присоединиться к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке».