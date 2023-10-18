Гендир «Пари НН» — о слухах об уходе Юрана: это торпедирование от наших соперников

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слухи об уходе главного тренера команды Сергея Юрана в московский «Спартак».

«Остаётся ли Юран? Остаётся, конечно. Сегодня он пошёл на хоккей болеть за нашу хоккейную команду «Торпедо». Он с Нижним, он любит Нижний, обожает детский футбол. Мы выстраиваем с ним крутой проект для детей. Сергей Юран с нами, он пока не думает о «Спартаке». Так что никаких 200 миллионов.

История, которая блуждает про Юрана, — это торпедирование от наших соперников. К сожалению, рынок такой: нужно дестабилизировать ситуацию в других командах. Вбросы были даже в начале сезона, когда мы проигрывали две игры подряд. Не надо торпедировать «Пари НН»!» — сказал Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».