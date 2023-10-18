Легендарная синхронистка Ромашина: нога Акинфеева — лучшее, что с нами могло случиться

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от ЧМ-2018 по футболу

«Я была на этом суперматче Россия — Испания. Нога Игоря Акинфеева — это лучшее, что могло с нами произойти. Это было классно. Сама атмосфера чемпионата мира настолько объединила людей. Это был праздник для всей страны. Очень круто. Так же, как Олимпиада в Сочи. Мне кажется, всё, что мы ни проводим, проводится с душой и с широким размахом. Так, чтобы запомнилось всем.

Верю, ли что эти времена вернутся? Я на это надеюсь как позитивный человек. Мы сейчас будем работать над Всемирными играми дружбы, которые будут проводиться после Олимпиады, в сентябре 2024 года. Очень хочется верить, что страны к нам приедут и у наших спортсменов будет возможность соревноваться с сильнейшими. Уверена, что организаторы приложат все силы к этому», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью со Светланой Ромашиной скоро на «Чемпионате».