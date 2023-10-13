В «Челси» Азару запрещали покупать бургеры в фудтраке возле стадиона «Стэмфорд Бридж»

В период выступления бельгийского полузащитника Эдена Азара в «Челси» руководство лондонского клуба запрещало ему покупать бургеры в фудтраке, который всегда находился возле «Стэмфорд Бридж» — домашнего стадиона команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководству «Челси» не нравилось, что после домашних матчей Азар часто заходил в фудтрак возле стадиона, где продавались бургеры и прочий фастфуд. С целью повлиять положительным образом на физическую форму бельгийского футболиста было принято решение установить для Азара запрет на посещение этого фудтрака.

Напомним, Азар перешёл в стан «синих» в 2012 году и провёл в клубе семь лет. За это время бельгийский футболист принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами. В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.