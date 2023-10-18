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Зарема Салихова — о Соболеве: при мне у него не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли

Зарема Салихова — о Соболеве: при мне у него не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась касательно информации о конфликте между главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Соболев — очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло. Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте у Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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