Салах: гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.

«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», — сказал Салах в видеообращении на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).