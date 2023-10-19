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Салах: гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно

Салах: гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о конфликте между Палестиной и Израилем.

«Всегда непросто высказываться в такие времена. Происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены. Эти события нужно прекратить. Семьи распадаются.

Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. Вчерашние события в больнице были ужасающими. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», — сказал Салах в видеообращении на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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