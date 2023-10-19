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LFP: все матчи 9-го тура французской Лиги 1 начнутся с минуты молчания

LFP: все матчи 9-го тура французской Лиги 1 начнутся с минуты молчания
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Пресс-служба французской футбольной лиги (LFP) заявила, что все матчи французской Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.

«Перед началом матчей девятого раунда Лиги 1 и 11-го раунда Лиги 2 минутой молчания почтят память Доминика Бернара, французского учителя, зарезанного в пятницу, 13 октября, в лицее Гамбетта-Карно в Аррасе; двух шведских болельщиков, присутствовавших на отборочном матче Евро-2024 между Бельгией и Швецией и убитых террористом в Брюсселе во вторник 16 октября, а также многих жертв недавних трагических событий в Израиле и Палестине», — говорится в сообщении на сайте лиги.

9-й тур чемпионата Франции откроется в пятницу, 20 октября, матчем «Гавр» — «Ланс» и завершится в воскресенье, 22 октября, противостоянием «Лиона» и «Клермона».

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