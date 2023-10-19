Игорь Шалимов: не вижу повода предъявлять Карпину претензии за совмещение

Известный тренер Игорь Шалимов заявил, что не видит смысла предъявлять претензии за совмещение наставнику «Ростова» и сборной России Валерию Карпину.

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдёт из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряжённые, разговора о настрое вообще не существовало.

Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: всё придёт через труд, а не через настрой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В 2021 году, когда специалист откликнулся на предложение сборной России, он оставил должность в «Ростове», но менее чем через год вновь возглавил жёлто-синих.